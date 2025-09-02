Addio a Emilio Fede, se ne va a 94 anni il telegiornalista che ha diviso l'Italia

E' morto a 94 anni Emilio Fede, da tempo malato e in precarie condizioni di salute. Lo ha annunciato la famiglia.

Il giornalista era ricoverato da tempo nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. "Fino a ieri era ancora lucido”, aveva riferito in mattinata una persona vicina alla famiglia. Poi la situazione è precipitata.

Volto popolarissimo quanto controverso prima della tv pubblica e poi di Mediaset, Fede iniziò la sua carriera giornalistica in Rai, dove ricopre vari incarichi tra cui quello di direttore del TG1 negli anni ’80. Tuttavia, è soprattutto noto per essere stato a lungo direttore del TG4, il telegiornale di Rete 4 (gruppo Mediaset), dal 1992 al 2012. Il suo stile diretto e schierato, spesso apertamente favorevole all’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha suscitato critiche e discussioni, rendendolo una figura controversa del giornalismo italiano. Ma il suo fiuto della notizia resta leggendario: fu il primo in Italia, per fare solo un esempio, a dare la notizia del'attacco islamista a Manhattan.

Oltre all’attività giornalistica, Fede è stato protagonista di numerose apparizioni televisive e ha scritto alcuni libri. Negli ultimi anni, il suo nome è stato coinvolto anche in alcune delle vicende giudiziarie che vedevano come protagonista proprio Berlusconi.

Nonostante le polemiche, Emilio Fede resta una delle figure più riconoscibili della televisione italiana del dopoguerra, noto per il suo volto iconico del TG4 e per un certo stile “vecchia scuola” nel modo di fare informazione.

