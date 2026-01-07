Addio a Emanuele: il funerale giovedì mattina a Boccadasse

Si terranno domani alle 11.30, nella chiesa di Boccadasse, i funerali di Emanuele Galeppini, il giovane scomparso in seguito al tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa dalla famiglia al termine di una riunione con Asef, che ha portato al via libera per la comunicazione ufficiale di data, orario e luogo della cerimonia.



Luogo e orario – L’ultimo saluto si svolgerà domani mattina, alle 11.30, nella chiesa di Boccadasse, uno dei luoghi simbolo del levante genovese. È qui che parenti, amici e conoscenti si ritroveranno per accompagnare Galeppini nel suo ultimo viaggio.



Richiesta ai media – In vista della cerimonia, la famiglia ha espresso una richiesta chiara: i giornalisti sono invitati a rimanere all’esterno della chiesa. Una scelta motivata dalla volontà di vivere il momento del commiato in forma privata, senza la presenza delle telecamere all’interno dell’edificio religioso.



Contesto – La comunicazione ufficiale arriva dopo la richiesta dei genitori di conoscere la verità su quanto accaduto al figlio, la famiglia Galeppini chiede chiarezza sulle circostanze della morte di Emanuele. I genitori, Edoardo e Beatrice, attraverso l’avvocato Alessandro Vaccaro, parlano di «molti aspetti che non tornano». L'avvocato Vaccaro ha smentito però la decisione di presentare una denuncia formale alla Procura del Canton Vallese, che ha già aperto un’inchiesta.



Tra i punti contestati, le modalità di identificazione del corpo: secondo la famiglia, nonostante fosse stato richiesto il test del Dna perché inizialmente ritenuto irriconoscibile, il corpo è stato restituito integro, con documenti, portafoglio e telefono senza segni di danni. Restano inoltre dubbi sul luogo in cui il giovane sarebbe stato ritrovato e sulla decisione delle autorità svizzere di non disporre l’autopsia, scelta giudicata rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica.



Il legale ha avviato contatti con le autorità elvetiche e non esclude ulteriori iniziative, compreso un possibile esposto alla Procura di Roma, competente per reati che coinvolgono cittadini italiani all’estero.



L'omaggio - L’Italia oggi ha reso omaggio alle vittime dell’incendio di Crans-Montana. In tutte le scuole della penisola è stato osservato un minuto di silenzio, mentre il Comune di Milano ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

