Addio a Danilo Oliva, storico presidente del CAP: scompare una figura simbolo della sinistra genovese

È morto all’età di 88 anni Danilo Oliva, storico presidente del Circolo dell’Autorità Portuale (CAP) di via Albertazzi. Portuale e sindacalista, Oliva è stato per decenni un punto di riferimento politico e umano per la sinistra genovese e per il mondo del lavoro legato al porto. Lunedì 12 gennaio, nel Salone del Circolo con inizio alle ore 10, Oliva sarà ricordato con la celebrazione di una Cerimonia Laica con la presenza del Feretro.

Oliva era nato a Genova il 2 luglio del 1937. Nato in una famiglia di portuali, i nonni uno gruista e l’altro “carbunin”, il padre gruista a sua volta sugli elevatori che scaricavano le rinfuse. Da consortile Oliva si impegna sin da subito nel sindacato e il primo maggio del 1973 viene distaccato a tempo pieno nella Filp, Federazione dei lavoratori portuali della quale sarà l’ultimo Segretario Generale prima dello scioglimento nell’attuale Filt Cgil Federazione italiana lavoratori trasporti.

Protagonista della trasformazione del Consorzio Autonomo in Autorità Portuale e della nascita della Società di sistema portuale, il Circolo nacque proprio con l’idea di mettere insieme tutti i dipendenti delle società di sistema e successivamente dei terminal, nell’idea di Oliva di unire tutti i lavoratori portuali. Figura centrale della vita sociale e culturale cittadina, Oliva ha incarnato un’idea di sinistra popolare, radicata nei quartieri e nelle lotte sindacali, facendo del CAP un luogo di confronto, partecipazione e memoria collettiva.

“Oliva è stato un compagno di lotte sindacali e una figura di spicco del mondo del lavoro portuale, riconosciuto da aziende, istituzioni e politica come riferimento delle questioni portuali. Le battaglie condotte da sindacalista e da Presidente del Circolo fanno parte della storia della città. La passione nella difesa dei diritti lo ha accompagnato per tutta la vita e in tutte le sue attività e oggi Genova ha perso una voce critica e autorevole”. Così in una nota Cgil Genova, Spi Cgil Genova, Filt Cgil Genova e Liguria.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa. «Genova oggi perde una delle anime storiche della sua identità portuale, un uomo che ha sempre vissuto il porto come cuore pulsante della comunità operaia genovese e che per anni ha incarnato l’anima della partecipazione di tutti alla vita sociale e politica della città». Lo afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis, aggiungendo che «Oliva ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di lavoratori portuali e di genovesi. Con il suo impegno da camallo e sindacalista, prima, e con la sua instancabile dedizione per l’attività del Circolo Autorità Portuale, poi, ha contribuito a fare del porto anche un luogo di socialità, di cultura e di solidarietà oltre che di lavoro e sviluppo. Ha saputo tenere viva la memoria del mondo operaio, difendendone i valori e i diritti con instancabile passione». «A nome mio, della giunta e di tutta l’amministrazione comunale - conclude la sindaca - esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, al CAP e a tutta la comunità portuale che oggi lo piange».

Il Partito Democratico, attraverso la consigliera comunale Donatella Alfonso, ha proposto di intitolare proprio a Danilo Oliva la sala del CAP: "Era sempre difficile, se non impossibile toglierti la parola, Danilo. Ma pensare di non sentirti più, che tristezza. Un abbraccio e un grazie di cuore per la tua testardaggine e la tua limpida umanità. Il CAP deve portare il tuo nome".

A ricordare Oliva è il Pd genovese con una nota: “Il Partito Democratico della Liguria e il Gruppo del PD in Regione esprime profondo cordoglio e sincera commozione per la scomparsa di Danilo Oliva. Oggi Genova è più povera. Anima del circolo Cap, ex portuale e sindacalista, Oliva si è sempre impegnato con passione per difendere i diritti dei lavoratori e mantenere vivo uno spazio che è diventato sempre più un luogo di incontro e di pluralità. Ha saputo tenere insieme memoria e impegno sociale incarnando solidarietà e responsabilità collettiva. Come PD ci uniamo al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e stimato, ricordando il suo impegno. La sua eredità resterà viva in chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui quei valori fondanti della democrazia e del lavoro”.

Anche Rifondazione Comunista Genova ha espresso profondo dolore per la perdita: "Grandissimo compagno, anima del CAP. Con lui se ne va l’incarnazione della sinistra genovese popolare e resistente. Resta la sua storia, il suo impegno, il suo esempio".

