Addio a Dante Battioni, il re del calcio dilettanti

di Redazione

Assai conosciuto sui campi di tutta la regione inventò tante trasmissioni, creando il mitico "pool sportivo" dal quale sono cresciuti molti famosi giornalisti

E' morto Dante Battioni, una voce e un volto molto conosciuti nel calcio dilettanti ligure di qualche anno fa. Con il suo mitico "pool sportivo" ha da un lato inventato un modo nuovo di raccontare il calcio dei "puri", dall'altro ha consentito a un foltissimo numero di aspiranti giornalisti di muovere i primi passi . Alcuni di loro sono diventati poi grandi professionisti.

Non poche delle sue invenzioni sono state geniali, a partire da un 90° minuto radiofonico dei dilettanti fino alla copertura completa delle partite per diversi quotidiani, dai primi programmi tv specializzati fino ai servizi personalizzati per le società dilettantistiche.

Dopo molti anni in Friuli, era tornato di recente a Genova. Se ne è andato ieri a 81 anni, dopo che le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nelle ultime ore.