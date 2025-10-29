ACCP, a Telenord il convegno con Bassetti e altri esperti a confronto sulle nuove sfide delle malattie infettive
di Redazione
Confronto aggiornato su diagnosi, trattamento e prevenzione delle principali patologie infettive
Focus a Telenord su convegno ACCP, dedicato alle attualità delle patologie infettive, con la partecipazione di importanti esperti del settore. Tra i relatori principali Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, Paolo Grossi, professore di Malattie Infettive all’Università Insubria di Varese, e Antonio Di Biagio, sempre della Clinica Malattie Infettive del San Martino, noto esperto di HIV e delle strategie per combattere questa malattia. Il tutto per un confronto aggiornato su diagnosi, trattamento e prevenzione delle principali patologie infettive.
