Accorpamento centrali 118, il Sanna e Piccardo (PD) attaccano: “Scelta frettolosa e senza risorse”

L’accorpamento delle centrali operative del 118 in Liguria torna a far discutere. Il Pd regionale accusa la Giunta di aver approvato una modifica al Piano socio sanitario senza fondi e senza progetti concreti.

Accuse – “La Giunta ha voluto approvare a fine luglio, nonostante la nostra contrarietà, la modifica al Piano Socio Sanitario per inserire l’accorpamento delle centrali del 118. Oggi scopriamo che tutto è fermo e che non c’era nessuna urgenza”, dichiarano il capogruppo Pd Armando Sanna e la vicecapogruppo Katia Piccardo.

Costi e progetti – Secondo i due esponenti dem, il trasferimento della centrale a Erzelli sarebbe troppo oneroso, mentre per il San Martino non esisterebbe ancora un progetto definito. “La Giunta dov’era quando ha approvato la modifica? Si sono accorti solo ora che non era fattibile?”, incalzano Sanna e Piccardo.

Territori a rischio – Il Pd ribadisce la sua contrarietà a un accorpamento che “potrebbe penalizzare le province più lontane da Genova e i territori dell’entroterra, rallentando i tempi di risposta di un servizio vitale come l’emergenza sanitaria”.

Personale – Tra le criticità sollevate anche il nodo del personale. “Non c’è nessuna risposta sulle decurtazioni già denunciate dai sindacati – spiegano –. Non sono previste nuove assunzioni e gli operatori rischiano carichi di lavoro sempre più pesanti, con turnazioni ridotte all’osso”.

Consiglio regionale – “Ancora una volta questa destra si dimostra approssimativa e incapace di governare. Porteremo la questione in aula – concludono – chiedendo garanzie per la tutela del servizio e per la sicurezza dei cittadini liguri”.

