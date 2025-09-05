Accademia italiana di estetica dentale, Congresso nazionale a Genova
di Maurizio Michieli
Dal 25 al 27 settembre all'Acquario, focus sul tema "L'estetica nella pratica quotidiana"
Si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Acquario di Genova, dal 25 al 27 settembre prossimi, il Congresso nazionale 2025 di IAED, Accademia italiana di estetica dentale. Il titolo di quest'anno è "L'estetica nella pratica quotidiana".
Ne abbiamo parlato in studio, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con i seguenti ospiti:
Roberto Rossi, presidente nazionale Iaed
Fabio Currarino, responsabile locale Iaed
Sergio Piano, responsabile locale Iaed
Ecco la video puntata in onda su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it lunedì 8 settembre alle 19,30 (più repliche).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:iaed
Condividi:
Altre notizie
Savona, secondo caso di febbre del Nilo in una turista: scattate le procedure
05/09/2025
di Redazione