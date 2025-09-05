Salute

Accademia italiana di estetica dentale, Congresso nazionale a Genova

di Maurizio Michieli

Dal 25 al 27 settembre all'Acquario, focus sul tema "L'estetica nella pratica quotidiana"

Velaria

Si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Acquario di Genova, dal 25 al 27 settembre prossimi, il Congresso nazionale 2025 di IAED, Accademia italiana di estetica dentale. Il titolo di quest'anno è "L'estetica nella pratica quotidiana".

Ne abbiamo parlato in studio, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con i seguenti ospiti:

Roberto Rossi, presidente nazionale Iaed

Fabio Currarino, responsabile locale Iaed

Sergio Piano, responsabile locale Iaed

Ecco la video puntata in onda su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it lunedì 8 settembre alle 19,30 (più repliche).



Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

iaed

Condividi: