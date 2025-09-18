Abruzzo, TUA: solidità finanziaria e investimenti per il futuro della mobilità locale

L'azienda trasporti abruzzese, TUA, fa il punto sulla situazione finanziaria. "La semplice indicazione dell’indebitamento, se letta in modo isolato, non rappresenta di per sé un dato significativo.

Nel caso di Tua – spiega l’azienda in una nota – i 37 milioni di debiti devono essere rapportati ad un fatturato di circa 120 milioni di euro: una proporzione ampiamente sostenibile, che attesta la solidità della società.

Questa valutazione è stata confermata anche da un’agenzia di rating indipendente, che ha attribuito a Tua un giudizio positivo.

L’incremento temporaneo non è indice di squilibrio, bensì la conseguenza naturale di un forte piano di investimenti, in particolare per il rinnovo del parco autobus.

Con il completamento dei pagamenti relativi a tali forniture, il livello di indebitamento è già sceso sensibilmente, attestandosi intorno ai 19 milioni di euro, a dimostrazione che la lettura di un dato isolato non è significativo se non opportunamente contestualizzato.

Il dato reale è, quindi, quello di un’azienda finanziariamente solida che investe con responsabilità per migliorare l’offerta di mobilità in Abruzzo e oltre.

Le nuove linee attivate e i progetti futuri, come la filovia di Pescara che ad oggi fa registrare oltre 6.000 utilizzatori al giorno (dato riferito alla giornata del 17.09.2025), rappresentano il frutto di questa visione di crescita e innovazione, con benefici concreti per cittadini e territori”.

