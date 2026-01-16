Aborto, Pro Vita & Famiglia solidale con vescovo Suetta. “Attacchi vergognosi da CGIL e Radicali”. Oltre 30mila firme a sostegno

Pro Vita & Famiglia Onlus esprime piena solidarietà al vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, oggetto – secondo l’associazione – di ripetuti e ingiustificati attacchi per l’iniziativa della Campana per i bambini non nati.

In una nota, l’associazione definisce “vergognoso” il modo in cui CGIL Liguria e il Dipartimento nazionale politiche di genere della CGIL hanno descritto l’iniziativa, arrivando a etichettarla come “violenta” e ricorrendo a quello che Pro Vita & Famiglia definisce un “ridicolo benaltrismo”, richiamando tragedie come i morti in mare, i femminicidi, le guerre e le migrazioni.

Critiche analoghe vengono rivolte anche a Rete l’Abuso e UAAR, accusate di aver strumentalizzato il tema delle vittime di abusi da parte del clero, “come se esistessero vittime di serie A e di serie B”.

L’associazione contesta inoltre le posizioni dei Radicali, che hanno annunciato per domani una manifestazione a Sanremo, con l’adesione anche di esponenti del centrosinistra. In particolare, Pro Vita & Famiglia respinge le espressioni “clava ideologica” e i riferimenti alla diminuzione delle morti dopo l’introduzione della Legge 194, affermando che “l’unica vera clava ideologica è quella di chi riduce la vita di un bambino nel grembo materno a un grumo di cellule”.

Secondo l’associazione, tale approccio finirebbe per sminuire “gli oltre 6 milioni di bambini non nati dal 1978 a oggi” e per ignorare “le ferite profonde, fisiche e psicologiche, che l’aborto lascia sulle madri e sulle famiglie”.

Pro Vita & Famiglia ribadisce infine la propria vicinanza a monsignor Suetta, sottolineando il sostegno di oltre 30.000 cittadini che hanno già firmato una petizione in sua difesa, e ringrazia il vescovo per il messaggio di incoraggiamento rivolto all’associazione, con l’invito “a non desistere da questa battaglia per il bene della Vita e ad essere campane squillanti senza paura”.

