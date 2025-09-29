A7 Genova-Serravalle: al via domani i cantieri di ammodernamento nel nodo di Busalla

Da martedì 30 settembre prende il via la seconda fase dei lavori di ammodernamento lungo l’autostrada A7 Serravalle-Genova, in corrispondenza del nodo di Busalla. Dopo la riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo, avviata questa estate, si entra nel vivo del restyling con interventi più ampi che interesseranno, in particolare, le gallerie Giovi e Campora.

I lavori, sospesi nella seconda metà di settembre per agevolare gli spostamenti durante il Salone Nautico di Genova e la riapertura delle scuole, prevedono l’attivazione di uno scambio di carreggiata: sarà infatti garantita una corsia per ciascun senso di marcia, mantenendo la piena operatività del casello di Busalla, come concordato nei tavoli istituzionali.

Dal 13 ottobre, un secondo cantiere si aprirà tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per l’ammodernamento della galleria Monreale e l’adeguamento alle normative del D.lgs 264. Anche in questo caso, la viabilità sarà assicurata con una corsia per senso di marcia. Ulteriori interventi saranno eseguiti in “ombra” per limitare i disagi agli utenti e accelerare i tempi di realizzazione.

Per gestire al meglio la circolazione e garantire la sicurezza, è stato predisposto un piano di gestione del traffico in collaborazione con la Polizia Stradale. Tra le misure previste figurano il potenziamento del controllo dei limiti di velocità tramite telecamere, pattuglie supplementari su strada e presidi con mezzi per il soccorso meccanico nei punti più critici, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento.

In caso di rallentamenti significativi, verrà inoltre attivato un piano di comunicazione per suggerire come percorso alternativo la A26, che durante tutta la durata dei lavori garantirà almeno due corsie per senso di marcia.

