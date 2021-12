A6, allarme sensori su un viadotto tra Altare e Millesimo. Autostrada chiusa

di Redazione

I sensori posizionati su un viadotto dell’A6 – il Bormida di Mallare, direzione Nord – hanno inviato delle segnalazioni facendo scattare la procedura di sicurezza

I tecnici sono al lavoro per individuare le cause delle segnalazioni e capire se sono state solo semplici vibrazioni o se invece servono maggiori approffondimenti per qualcosa di più serio.

Autofiori consiglia di rientrare alla stazione di Millesimo, percorrendo prima la S.P. 29 del Cadibona e a seguire la sp28 BIS.