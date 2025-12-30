Inferno sulla A26, maxi tamponamento al Turchino: un morto e 20 feriti, autostrada chiusa

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto la serata sull’autostrada A26, in direzione sud, poco dopo le 21, nel tratto del passo del Turchino, nel territorio di Mele. Nel violento scontro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, un pullman turistico e due automobili, rimaste incastrate tra i camion.

A perdere la vita è stato il conducente del pullman, deceduto sul colpo. A bordo del mezzo viaggiavano numerosi passeggeri: venti di loro sono rimasti feriti. Quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, altri quattro un trauma cranico, mentre per i restanti sono in corso ulteriori accertamenti sanitari.

Cinque persone viaggiavano complessivamente sulle due auto coinvolte. Una ha riportato un trauma toracico, mentre le altre avrebbero riportato ferite lievi.

Lo schianto è avvenuto in un punto particolarmente critico dell’autostrada, dove la carreggiata risulta ristretta. Le operazioni di soccorso sono risultate complesse anche per il trasferimento dei feriti verso gli ospedali cittadini, già allertati per l’emergenza.

A causa dell’incidente, la A26 è stata chiusa tra Ovada e l’innesto con la A10 Genova-Savona in direzione Genova. Chiusi anche gli ingressi di Masone e Ovada verso il capoluogo ligure.