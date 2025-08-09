A12, incidente tra Genova Nervi e Genova Est, disagi fino a tarda mattinata con coda di 7 km

Traffico intenso questa mattina sulla A12 Genova–Sestri Levante a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11:55 al km 10,7, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Si sono formati fino a 7 chilometri di coda. Alle 12:30 circa, l'incidente è stato risolto e nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per il traffico intenso nel tratto compreso tra Rapallo e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

Ai veicoli leggeri si consiglia di uscire a Recco, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Est, per evitare ulteriori disagi.

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su radio (RTL 102.5, Rai Isoradio), TV (Canale 5, La7), pannelli a messaggio variabile, app ufficiali "Autostrade per l’Italia" e "Muovy Cashback", sul sito autostrade.it e tramite il call center viabilità 803.111, attivo 24 ore su 24.

