A12, auto si ribalta tra Recco e Rapallo. Traffico in tilt

di Marco Garibaldi

Coinvolti due mezzi. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale

Si registrano code sul tratto autostradale tra le uscite di Recco e Rapallo, in direzione Livorno a causo di un'automobile ribaltata.

L'incidente si è verificato intorno alle 14 e sta provocando rallentamenti per chi da Genova si sposta verso Levante. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale: sono due i mezzi coinvolti nell'incidente. È stato disposto il blocco temporaneo della circolazione per agevolare le operazioni dei soccorsi sanitari. Ora la strada è nuovamente percorribile e la situazione del traffico sta progressivamente rientrando nella normalità.

Per chi viaggia verso Sestri Levante può uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.