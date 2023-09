A10, terminata la bonifica della cisterna: gli abitanti possono rientrare nelle loro case

La giornata di ieri è stata da bollino nero per l'autostrada ligure, in particolare modo la A10, nel tratto compreso tra Celle e Genova dove un'autocisterna che trasportata a gpl si è ribaltata.

L'incindente, avvenuto in prima mattinata e che ha coinvolto anche un'auto, ha provocato la chiusura, per diverse ore, del tratto di Autostrada compreso tra Varazze e Arenzano che ha causato code fino a 18km.



Dopo l'intervento dei vigili del fuoco il tratto è stato chiuso in attesa di un'altra cisterna, in arrivo da Venezia, per recuperare il Gpl e portarlo via.

Alle 3 di questa notte si è concluso lo svuotamento della cisterna, seguito poi da una fase di bonifica terminata alle ore 7.

In seguito i vigili del fuoco hanno proveduto alla inertizzazione della cisterna, terminando così il loro ultimo passaggio.

Entro la mattatinata il mezzo verrà raddrizzato e rimosso e si prevedere la riapertura della carreggiate, ora chiusa, entro le ore 12.



Sempre nella giornata di ieri, a Cogoleto, il sindaco e i pompieri hanno lavorato per ore per far evacuare 41 persone: le loro abitazioni, infatti, si sono trovati all'interno della zona rossa delimitata dai vigili del fuoco come "pericolosa" e da sgomberare in vista delle operazioni di travaso del Gpl.

Terminata la bonifica è possibile far rientrare gli abitanti nelle loro case visto che è cessato il pericolo per la loro incolumità.