A10 Genova - Savona: maxitamponamento tra Aeroporto e Pegli

Tamponamento tra otto auto e un mezzo pesante sull'A10 Genova-Savona tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli verso il Ponente. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, Polstrada e i mezzi di soccorso. Due i feriti lievi. Tre i chilometri di coda tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli. Code anche in direzione opposta: fino a 3 km di code tra i caselli di Genova Prà e Aeroporto. Coda anche tra il bivio A7/A12 e A7/A10 sempre per un incidente.

Coda di 4 chilometri anche in A7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per la presenza dei cantieri, 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla sempre per lavori.

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