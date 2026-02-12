A Scignoria! il leggendario Maurilio De Zolt, oro olimpico nello sci di fondo a 43 anni
di Gilberto Volpara
Nel corso della serata spazio alla storia gara di sci alpinistico in programma domenica in terra brigasca
Maurilio De Zolt da San Pietro di Cadore a Scignoria! dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
Il "grillo" dello sci di fondo italiano vanta 3 medaglie olimpiche, tra cui lo storico oro ai Giochi di Lillehammer 1994 nella staffetta, vinto a 43 anni, e 6 podi mondiali. Un talento leggendario che nei giorni di Milano-Cortina, nel suo dialetto, rivive emozioni indelebili per tutta Italia nel programma del giovedì sera con la presenza fissa del professor Franco Bampi.
Nel corso della serata, anche, grande spazio alla musica con l'interpretazione ponentina di Valeria Bruzzone e il grande impegno dei volontari brigaschi nell'organizzazione della nuova sfida di sci alpinistico in programma nel fine settimana da quelle parti così incantevoli.
Appuntamento dalle 20.30 con la partecipazione del pubblico da casa chiamato a rispondere ai quesiti dello studio compresa la parlata proposta dalla Consulta Ligure: dove si parla nel modo che viene detto in trasmissione?
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:scignoria! de zolt
Condividi:
Altre notizie