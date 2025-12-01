A Genova torna la fiera del libro in Galleria Mazzini, che va verso i suoi 100 anni

È tornata da oggi e resterà fino al 6 gennaio la storica Fiera del Libro di Genova in Galleria Mazzini, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. L’appuntamento, che si arricchisce di nuovi eventi e di un gemellaggio solidale con il Fondo Malattie Renali del Bambino dell’Ospedale Gaslini, accompagna il pubblico verso un traguardo speciale: nel 2026 la manifestazione festeggerà i suoi cento anni, un primato che la rende la fiera del libro più antica d’Italia.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e l’assessore al Commercio Tiziana Beghin, che hanno ricordato il forte legame tra i tradizionali banchi dei librai e la città.

"Per noi è un momento importantissimo – ha dichiarato il presidente della Fiera, Marcello Ambrogio – perché questo appuntamento ci porta dritti verso i 100 anni della nostra storia. La Fiera del Libro, nata qui nel 1926, è la più antica d’Italia. Oggi siamo 24 librai, 24 famiglie che continuano a portare avanti un lavoro unico, con passione e con un orgoglio speciale. In questa Galleria, che è da sempre la nostra casa, ci sono nipoti e pronipoti dei librai che un secolo fa diedero vita alla Fiera, nello stesso anno in cui nasceva la Grande Genova".