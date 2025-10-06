A Genova torna il Festival dell’Eccellenza al Femminile: arte, teatro e voci di donne dal 15 ottobre al 12 dicembre 2025

Dal 15 ottobre al 12 dicembre 2025, Genova si trasformerà in un grande palcoscenico per la ventunesima edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile (FEF), diretto da Consuelo Barilari. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano, che mette al centro le prospettive, le storie e la creatività delle donne, attraverso il teatro e molteplici linguaggi artistici.

La rassegna di quest’anno si sviluppa intorno al tema della Terra, con un programma ricco e articolato che spazia dal teatro di narrazione alla danza, dalle performance contemporanee agli spettacoli per bambini, passando per incontri, laboratori e masterclass.

Tra gli appuntamenti di punta spiccano:

“Il gioco dell’universo”, spettacolo seguito da un dialogo con la scrittrice Dacia Maraini

“Armande sono io!”, omaggio teatrale a Carla Lonzi, figura centrale del femminismo italiano

“Eumenidi in piscina”, una proposta originale che porterà il teatro nello Stadio del Nuoto di Albaro, unendo giovani attrici e atlete di nuoto artistico in una cornice inedita e suggestiva

Accanto alla programmazione teatrale, il festival proporrà anche momenti di formazione e riflessione con figure di rilievo internazionale come Eugenio Barba e Julia Varley, che condurranno masterclass aperte al pubblico e agli addetti ai lavori.

Tra i progetti speciali si segnala anche “Un altro lunedì” di Laura Curino e la rassegna Rabdomanti, spazio dedicato alla sperimentazione teatrale internazionale.

