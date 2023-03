A Genova nasce il progetto “Silver Digital Innovation Net”. Il Presidente Astuni: "Garantire agli over 65 la cittadinanza digitale"

Presentato questa mattina il Silver Digital Innovation Net, promosso da Fonda srl, Social HUB Genova, Consorzio SI4Life, Wylab, che nasce nello spazio di Coworking TAG ai Giardini Baltimora di Genova, un centro di Digital Innovation dedicato alla Silver Generation.

Il Silver Digital Innovation Net è un progetto finanziato nell’ambito della risposta della U.E. alla pandemia di COVID-19 (Fondi Strutturali di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020) ed è partito a seguito di un’analisi delle opportunità del mercato della Silver Economy che prende in esame le attività economiche rivolte alle persone con 65 anni o più, e si basa sul soddisfacimento delle esigenze della popolazione più matura che sempre più richiede prodotti e servizi innovativi, tanto pubblici quanto privati, afferenti all’area tecnologico-digitale.

L’Italia è da tempo all’avanguardia tra i Paesi che sperimentano i principali cambiamenti demografici della nostra epoca, l’invecchiamento della popolazione è considerato uno dei principali cambiamenti in corso in questo secolo e sempre più crescente, inoltre, l’attenzione di istituzioni, imprese e organizzazioni verso gli impatti sociali, culturali ed economici di tale processo.

L’obiettivo generale del progetto è ridurre il gap di conoscenza digitale della popolazione over 65 e supportare la nascita di nuove start up e progetti di innovazione sociale per rispondere ai bisogni della Silver generation.

Mario Mascia, assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova: “L’amministrazione comunale considera la Silver economy, e tutte le attività ad essa collegate, uno dei temi-chiave del prossimo futuro. Il mondo del digitale è ormai parte assoluta della nostra quotidianità e gli over 65 che sono la spina dorsale della comunità genovese, anche grazie ad un upskilling digitale possono implementare la fruizione dei servizi di prossimità messi a loro disposizione dal Comune. Apprezzo quindi molto lo spirito con cui il progetto “Silver digital innovation net” è nato e lo considero di assoluta importanza per la sua ampia visione di coniugare lo sviluppo della conoscenza digitale fra le persone più anziane e lo stimolare la nascita di start up innovative a loro dedicate”.

Maurizio Astuni, presidente e coordinatore Silver Digital Innovation Net, Social Hub Genova: “Social HUB Genova da tempo agisce per favorire percorsi di ibridazione tra innovazione tecnologica e innovazione sociale. Vediamo quindi nella silver economy, che è basata sulla sinergia tra questi due ambiti, una grande opportunità per far dialogare imprese sociali e imprese tecnologiche per garantire anche agli over 65 anni la cittadinanza digitale. Per far questo crediamo nella sinergia tra i componenti della rete, che in parte sono già aggregazioni di soggetti multidisciplinari, e altri soggetti, sia territoriali, come la rete ICAIA, la cooperativa sociale La Cruna e il TAG Talent Garden, sia extra territoriali come l’acceleratore AC75 partecipato da CDP. Una rete ampia basata sulla cooperazione e la messa a sistema di competenze e capacità diverse che si pone come obiettivo lo sviluppo di soluzioni efficaci dal punto di vista tecnologico che siano davvero capaci di dare risposte concrete ai territori e ai loro cittadini”.

Andrea Rivano, progetto Icaia: “Solo attraverso una risposta di sistema ai bisogni e alle necessità delle persone anziane o in situazioni di fragilità, che integri istituzioni, terzo settore e in questo caso tecnologia e strumenti innovati, è possibile essere concreti sostenendo e agevolando i percorsi di autonomia e di invecchiamento attivo. Il progetto Silvero Digital Innovation Net si inserisce nel sistema degli interventi alla persona anziane sul territorio del comune di Genova, integrandosi proprio con le attività previste nel progetto ICAIA, con un’azione che mira ad offrire alla persona anziana nuove opportunità, per far fronte all’evoluzione del sistema dei servizi e quindi essere in sempre più in grado di mantenere, proprio quell’autonomia, che rappresenta uno dei Nostri obiettivi fondamentali. Tutto questo senza invadere spazi, tempi e abitudini della persona anziana, anzi offrendo sostegno e supporto laddove necessario attraverso iniziative e progetti già presenti e attivi sul territorio; una sfida importante che siamo sicuri riuscirà a dare un valore aggiunto e un’ulteriore risposta alle esigenze e ai nuovi bisogni emergenti”.

Fabio Lavagetto, presidente Si4Life: “L’uso della tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone fragili è la missione del Consorzio Si4Life. La competenza acquisita in anni di progetti di ricerca ed innovazione, anche su tematiche legate alla formazione con strumenti innovativi, verrà messa a disposizione della Rete per lo sviluppo della piattaforma di formazione”.

Michele Jurilli, ceo Fonda: "La vista è un pilastro fondamentale per la qualità della vita di una persona, specialmente quando l'età avanza. La nostra missione è quella di migliorare il benessere quotidiano di chi soffre di patologie della vista. In FONDA diamo ascolto ai bisogni delle persone, ci prendiamo cura del benessere visivo e offriamo soluzioni per Vedere Meglio. Sempre”

Marina Parodi, vicepresidentessa e responsabile del settore digitalizzazione Cooperativa Sociale La Cruna: “Molti anziani vivono la transizione al digitale con grande frustrazione e senso di inadeguatezza, non è facile stare al passo dei continui cambiamenti tecnologici. Attraverso questo sportello di assistenza digitale, in presenza, noi siamo a fianco delle persone, per aiutarle con calma e pazienza a gestire le loro pratiche online. Ci auguriamo che il Silver Hub crei davvero un link tra le generazioni e sia un’opportunità di arricchimento reciproco”.

Matteo Bina, Direttore Generale AC75 Startup Accelerator: “Next Age è il primo programma di accelerazione in Europa che investe specificamente nelle startup della Silver Economy. Lanciato nel 2022 dall’acceleratore AC75 SA insieme a CDP Venture Capital, è parte della Rete Nazionale degli Acceleratori di CDP. Le startup della Silver Economy forniscono soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone anziane e delle loro famiglie, e contribuire positivamente alla sostenibilità sociale della longevità. Cerchiamo di dare loro il migliore supporto possibile, con investimenti rilevanti, mentor internazionali e l’avvio di collaborazioni con le imprese e i soggetti del territorio. Ma perché possano veramente generare impatto pensiamo sia necessario sviluppare un ecosistema dell’innovazione nella Silver Economy: per questo siamo veramente contenti di avviare la collaborazione con il Silver Digital Innovation Net”.

Francesca Picasso, Wylab: “Wylab metterà a disposizione il suo know-how per sostenere il territorio e il terzo settore. Con questo progetto promuoviamo l’incontro tra istituzioni, imprese e giovani aspiranti imprenditori. La silver economy rappresenta un’opportunità di business interessante, in particolare in una delle regioni italiane più anziane. L’innovazione deve rispondere a un bisogno, per questo partiremo dalle esigenze delle organizzazioni del terzo settore per sviluppare progetti innovativi”.

Riccardo Prosperi, cfo Talent Garden: “Talent Garden Genova è orgoglioso di ospitare la sede operativa della rete Silver Digital Innovation Net, in quanto il suo insediamento all'interno del campus rappresenta un esempio virtuoso di open innovation creando un matching tra le necessità di un target over 65 e le skills di un serbatoio di startup, freelance e professionisti in gran parte under 30".

La presentazione del progetto è stata anche l’occasione per inaugurare il Silver Hub, uno sportello gestito anche con il supporto degli operatori de La Cruna impresa sociale, che offrirà assistenza digitale per gli over 65 ricevendo assistenza per l’utilizzo di strumenti e applicativi digitali e dei principali servizi della Pubblica Amministrazione Digitale, sono previsti momenti di formazione per migliorare le proprie competenze digitali e la loro sicurezza in rete. Inoltre il Silver Hub sarà anche il contesto laboratoriale per la formazione degli operatori del Terzo settore e per lo sviluppo dei progetti di StartUp inerenti al mondo della Silver economy.