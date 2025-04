A Genova la prima tappa del tour europeo “Hydro Bodies Assembly”: arte e attivismo per difendere l’acqua

Tre giorni di workshop gratuiti e una lecture-performance partecipativa per riflettere su fiumi, torrenti e mari come “corpi viventi”: dal 15 al 17 aprile Genova ospita l’esordio europeo di Hydro Bodies Assembly, nell’ambito del progetto “Transgeographical Hydro Bodies”, sostenuto dal programma Perform Europe dell’Unione Europea.

Genova città d’acqua e d’arte – La performance è ideata dal collettivo Corpi Idrici e curata da Forevergreen con il coinvolgimento di tre partner internazionali: iii (Paesi Bassi), Tenthaus (Norvegia) e Cashmere Radio (Germania). L’obiettivo è dare voce all’acqua, intesa non solo come risorsa, ma come soggetto vivente da ascoltare e tutelare.

Il programma – I workshop si svolgeranno da martedì 15 a giovedì 17 aprile alla Casa nel parco di Casa Gavoglio (via del Lagaccio 41), mentre la performance conclusiva, gratuita e aperta al pubblico, andrà in scena giovedì 17 aprile alle 19 nello spazio Panorama di Something Fantastic, in via Garbarino 20r.

Un viaggio europeo tra arte e ambiente – Dopo la tappa genovese, Hydro Bodies Assembly proseguirà a L’Aia (7–9 maggio), Oslo (21–23 maggio) e Berlino (dal 29 settembre al 1° ottobre), dove si concluderà con una performance ibrida trasmessa in diretta da Cashmere Radio. Ogni città ospitante offrirà un’interpretazione unica grazie al contributo delle comunità locali.

Una performance che nasce dall’ascolto – «Hydro Bodies Assembly è costruita insieme ai partecipanti – spiega Anna Daneri di Corpi Idrici – che portano le loro storie, percezioni e pratiche legate all’acqua. Insieme creiamo un’azione collettiva fatta di immagini, parole, suoni e movimenti».

Il senso del progetto – Alessandro Mazzone, direttore di Forevergreen, sottolinea: «Vogliamo promuovere una forma di viaggio e produzione culturale consapevole, sostenibile e profondamente connessa ai territori. Genova, con la sua storia idrica, è la città perfetta per iniziare».

I promotori – Corpi Idrici è un collettivo multidisciplinare nato a Genova nel 2021, impegnato in una riflessione artistica e politica sulla relazione tra comunità e ambienti acquatici. Il gruppo ha redatto la “Carta dei diritti dei corpi idrici”, che immagina un futuro in cui fiumi e mari siano considerati soggetti di diritto.

