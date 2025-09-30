A Compagna: viaggio nella Genova che fu, capitale di biscotti e cioccolatini

Martedì 7 ottobre alle 17.00 nell’Aula San Salvatore di piazza Sarzano, A Compagna propone un incontro gratuito dedicato alla storia dolciaria della città

Prosegue il ciclo di conferenze storiche organizzate da A Compagna, storico sodalizio culturale genovese attivo da oltre cinquant’anni. Il secondo appuntamento dell’edizione 2025-2026 è in programma martedì 7 ottobre alle ore 17.00 presso l’Aula San Salvatore, in piazza Sarzano, proprio all’uscita della metropolitana.

Protagonista dell’incontro sarà il giornalista Domenico Ravenna con la conferenza dal titolo "Come era dolce Genova: viaggio a ritroso in una capitale dell’industria dolciaria", dedicata a un capitolo poco noto ma affascinante della storia economica e culturale cittadina.

Per decenni, da ponente a levante, Genova è stata un vero e proprio polo dell’industria dolciaria italiana. Biscotti, cioccolata, caramelle: nomi e profumi che hanno segnato la memoria collettiva e fatto della città una capitale, seppur meno celebrata, dell’industria leggera. Una vocazione romantica e artigianale che si affiancava alla ben più nota tradizione della grande industria pesante.

La conferenza ricostruirà la storia di questa stagione d’oro, analizzando le ragioni del suo declino e della scomparsa di molte aziende dolciarie storiche, trasferitesi altrove o chiuse. Un racconto tra memoria e analisi economica, affidato alla competenza di Domenico Ravenna, laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista, per anni firma dell’informazione economica e finanziaria in Liguria per l’AGI e Il Sole 24 Ore. Socio de A Compagna, è anche autore di diversi volumi in versi dedicati a Genova e alla Liguria.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

