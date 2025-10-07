'A Compagna': incontro su 'Andrea Doria, sogno e tragedia' attraverso gli archivi della Fondazione Ansaldo

Un viaggio tra storia, memoria e mare aperto: martedì 14 ottobre 2025, alle ore 17, l’associazione A Compagna organizza a Genova un incontro pubblico dedicato alla vicenda dell’Andrea Doria, raccontata attraverso documenti e immagini d’archivio.





L’appuntamento, dal titolo "Tra sogno e abisso: la vicenda dell’Andrea Doria negli archivi di Fondazione Ansaldo", si terrà nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), con ingresso libero. A guidare il pubblico sarà Claudia Cerioli, responsabile degli Archivi Storici della Fondazione Ansaldo e curatrice della piattaforma digitale Archimondi.





L’iniziativa si inserisce nel ciclo di conferenze 2025-2026 promosso da A Compagna, storico sodalizio culturale genovese guidato dal professor Franco Bampi e attivo da oltre cinquant’anni nella valorizzazione delle tradizioni e della memoria della Liguria.





A quasi settant’anni dal naufragio del celebre transatlantico, l’incontro ripercorrerà l’intera parabola dell’Andrea Doria: dalla sua costruzione nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente agli anni di servizio per l’Italia di Navigazione, dagli eleganti interni che ne fecero un simbolo di modernità al tragico affondamento del 1956, seguito alla collisione con la nave svedese Stockholm al largo di Nantucket.





Non mancheranno le testimonianze sulla drammatica notte tra il 25 e il 26 luglio, sull’eroico salvataggio di oltre 1600 passeggeri e sull’inchiesta che seguì, fino alla tavola rotonda del 1988 che restituì pieno onore all’equipaggio e al comandante Pietro Calamai.

