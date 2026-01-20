A casa di...Elena Bagnasco: così mio nonno creò la Guzzi a Varazze

Elena Bagnasco rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento nella tutela e nella divulgazione della storia della Moto Guzzi, storico marchio motociclistico italiano nato a Genova nel 1921. Discendente di Giorgio Parodi, aviatore e imprenditore che, insieme a Carlo Guzzi, diede vita al celebre brand dell’Aquila, Elena Bagnasco ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Giorgio Parodi, impegnata nella salvaguardia della memoria familiare e delle origini liguri dell’azienda.

Nel corso degli anni ha promosso incontri pubblici, pubblicazioni e progetti culturali, soprattutto in occasione del centenario Moto Guzzi, offrendo un racconto intimo e documentato delle vicende che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo di uno dei miti dell’industria motociclistica italiana. Autrice di un volume dedicato alla figura del nonno, Elena Bagnasco intreccia ricordi privati e storia industriale del Novecento, continuando a svolgere un ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori, della tradizione e della passione legati al nome Moto Guzzi, in Italia e all’estero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.