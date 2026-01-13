"Ritratto di donna al mare con bambino", presentazione musicale del libro di Macciò

Venerdì 16 gennaio alle ore 17 la critica letteraria e scrittrice Rosa Elisa Giangoia presenterà il libro dell'autore Francesco Maccio' dal titolo "Ritratto di donna al mare con bambino" edito dalla casa editrice Puntoacapo.

L'evento, che avrà luogo a Genova in Via A. Odero 1/9 su iniziativa della Fondazione Zavanone, sarà accompagnato dalle note di Giuseppe Conte, Fabio Pusterla e Davide Conrieri.

