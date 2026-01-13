"Ritratto di donna al mare con bambino", presentazione musicale del libro di Macciò
di Redazione
18 sec
Venerdì 16 gennaio alle ore 17 la critica letteraria e scrittrice Rosa Elisa Giangoia presenterà il libro dell'autore Francesco Maccio' dal titolo "Ritratto di donna al mare con bambino" edito dalla casa editrice Puntoacapo.
L'evento, che avrà luogo a Genova in Via A. Odero 1/9 su iniziativa della Fondazione Zavanone, sarà accompagnato dalle note di Giuseppe Conte, Fabio Pusterla e Davide Conrieri.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:giangoia
Condividi:
Altre notizie
A casa di… Irene Manca, la professoressa che scrive e canta le ombre della vita
12/01/2026
di Anna Li Vigni