Genova, “Spazio ai sogni in volo di Sofia”: serata di grandi emozioni. La Fondazione dona 35mila euro al San Martino

Serata di grandi emozioni e divertimento per parlare di Sofia e dei suoi desideri espressi pochi giorni prima di lasciarci. Sabato sera a Spazio Genova c’erano proprio tutti: rappresentanti delle istituzioni, amici vecchi e nuovi, associazioni e giovani artisti che si sono incontrati per una causa comune: realizzare e far volare i sogni di Sofia. L’evento benefico, organizzato da Mariangela Guido, ha offerto musica, intrattenimento e un cocktail a tutti i partecipanti e ha permesso la donazione di 35mila euro da parte della Fondazione “Sofia nel cuore”all’ospedale San Martino di Genova. A due anni dall'istituzione della Fondazione e dalla scomparsa della studentessa di medicina, gravemente malata a causa di un raro tumore al cuore, dopo l’intitolazione di un’aula, ci sarà anche un laboratorio di ricerca che porterà il suo nome. "Così Sofia sarà sempre con tutti noi", ha dichiarato la presidente della Fondazione Sofia nel cuore, Ilaria Sacchitelli.

"Sofia mi aveva scelto l'8 febbraio di due anni fa e io ho accettato per far diventare concreto il suo progetto e cioè far iniziare la ricerca per una malattia così rara come la sua. Io la conoscevo fin da quando era piccola e sono amica dei suoi genitori. Il suo desiderio di aiutare gli altri, anche come futuro medico, era troppo grande ed elevato per non agire come lei desiderava. E così eccoci qua", spiega Mariangela Guido che ha organizzato nei dettagli un evento che ha attratto sabato sera una comunità di persone attente, sensibili e coinvolte da questo desiderio di portare avanti e "far volare" i sogni della giovane studentessa.

L'evento si è svolto nei saloni di Spazio Genova dove erano presenti Gian Michele Vinelli, amministratore delegato di Spazio Group, uno dei più importanti gruppi di distribuzione automobilistica in Italia e Claudio Di Giovanni, amministratore delegato di Spazio Genova.

