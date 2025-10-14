80 anni di Confcommercio, Genova celebra la storia delle sue imprese

Confcommercio Genova compie 80 anni e la città rende omaggio a una delle realtà più rappresentative del tessuto economico locale. Un traguardo importante che celebra non solo la longevità dell’associazione, ma anche il ruolo fondamentale svolto al fianco di migliaia di imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.

Dalla sua fondazione nel 1944 a oggi, Confcommercio è stata testimone e protagonista della rinascita economica del dopoguerra, delle trasformazioni urbane e dei cambiamenti nei modelli di consumo. In questi otto decenni ha accompagnato generazioni di imprenditori, diventando un punto di riferimento per tutela, rappresentanza e innovazione.

Le celebrazioni coinvolgono istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori, in una serie di eventi pensati per ricordare il passato, riflettere sul presente e guardare al futuro dello sviluppo commerciale genovese. Il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo, ripercorre per Telenord le tappe salienti della storia dell’associazione e illustra le sfide future per il commercio genovese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.