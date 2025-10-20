1°FORUM LAVORO E FUTURO PANEL 8 TRADIZIONI CHE RISCHIANO DI SCOMPARIRE
di Redazione
TRADIZIONI CHE RISCHIANO DI SCOMPARIRE Racconti di mani sapienti e saperi antichi. Un viaggio nei mestieri storici della Liguria: ardesia, ceramica, tessitura, ferro battuto. Il rischio della perdita di identità e il valore della trasmissione intergenerazionale. Testimonianze di artigiani e maestri d’arte (video).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Gianni Ratto ad Gestione Mercato: “Servono formazione e contratti giusti per superare il precariato”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Monti editore Telenord: “Comunicazione e territorio, così costruiamo il futuro con i giovani”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti