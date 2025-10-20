1°FORUM LAVORO E FUTURO PANEL 6 - FINANZA, OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
di Redazione
FINANZA, OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
Come investire sul territorio oggi. Accesso a fondi, PNRR, reti di impresa, credito per le micro e piccole imprese. Le leve finanziarie per rilanciare la Liguria produttiva. Interventi di: Alessandro Piana vicepresidente Regione Liguria, Walter Bertini dirigente Filse, Gianluca Gattini presidente
CNA Liguria, Alessandro Berta vicepresidente Camera di Commercio Riviere di Liguria e direttore Confindustria Savona.
