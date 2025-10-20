1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 5. ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E FILIERE LOCALI: UNA RICCHEZZA STRATEGICA
di Redazione
1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 5. ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E FILIERE LOCALI: UNA RICCHEZZA STRATEGICA Eccellenze che fanno sistema. Dal prodotto tipico al marchio territoriale, un focus su come l’artigianato e l’agricoltura possono generare economia, attrarre turismo e consolidare export. Interventi di: Paola Noli vicepresidente e rappresentante artigianato Camera di Commercio di Genova, Davide Mazzola
vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria e presidente del GAL Provincia della Spezia, Paolo
Campocci direttore Coldiretti Genova e La Spezia, Luca Albertella vicepresidente Confartigianato Genova, Lara Sarvetti
Legacoop Liguria responsabile settore Agroalimentare.
Case history: Paolo Varrella presidente Cooperativa Mitilicoltori Spezzini
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Gianni Ratto ad Gestione Mercato: “Servono formazione e contratti giusti per superare il precariato”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Monti editore Telenord: “Comunicazione e territorio, così costruiamo il futuro con i giovani”
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti