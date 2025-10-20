Forum: Lavoro e Futuro

1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 5. ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E FILIERE LOCALI: UNA RICCHEZZA STRATEGICA

di Redazione

MSC Crociere

1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 5. ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E FILIERE LOCALI: UNA RICCHEZZA STRATEGICA Eccellenze che fanno sistema. Dal prodotto tipico al marchio territoriale, un focus su come l’artigianato e l’agricoltura possono generare economia, attrarre turismo e consolidare export. Interventi di: Paola Noli vicepresidente e rappresentante artigianato Camera di Commercio di Genova, Davide Mazzola
vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria e presidente del GAL Provincia della Spezia, Paolo
Campocci direttore Coldiretti Genova e La Spezia, Luca Albertella vicepresidente Confartigianato Genova, Lara Sarvetti
Legacoop Liguria responsabile settore Agroalimentare.
Case history: Paolo Varrella presidente Cooperativa Mitilicoltori Spezzini

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: