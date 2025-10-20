1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 5. ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E FILIERE LOCALI: UNA RICCHEZZA STRATEGICA Eccellenze che fanno sistema. Dal prodotto tipico al marchio territoriale, un focus su come l’artigianato e l’agricoltura possono generare economia, attrarre turismo e consolidare export. Interventi di: Paola Noli vicepresidente e rappresentante artigianato Camera di Commercio di Genova, Davide Mazzola

vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria e presidente del GAL Provincia della Spezia, Paolo

Campocci direttore Coldiretti Genova e La Spezia, Luca Albertella vicepresidente Confartigianato Genova, Lara Sarvetti

Legacoop Liguria responsabile settore Agroalimentare.

Case history: Paolo Varrella presidente Cooperativa Mitilicoltori Spezzini

