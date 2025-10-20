1°FORUM LAVORO E FUTURO Panel 3. DALLA CUCINA AGLI ANTICHI MESTIERI
di Redazione
Panel 3. DALLA CUCINA AGLI ANTICHI MESTIERI - Perché i ragazzi non vogliono più lavorare? Dalla crisi di vocazioni nei mestieri tecnici alla carenza di cuochi e artigiani. Una tavola rotonda per rilanciare l’orgoglio del lavoro manuale. Interventi di: Alessandro Piana vicepresidente Regione Liguria, Oscar Cattaneo vicepresidente vicario Confcommercio, Alessandro Dentone chef presidente Ass italiana cuochi, Biagio Peres chef Genova Gourmet, Aldo Werdin presidente ITS Tourism Academy, Maurizio Fasce responsabile del personale ipermercati di Coop Liguria.
