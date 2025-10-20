Forum: Lavoro e Futuro

Primo Forum 'Lavoro e futuro', panel 2: olive taggiasche liguri, IGP diventa realtà

di Redazione

Le Olive Taggiasche Liguri hanno ottenuto ufficialmente il marchio IGP dall’Unione Europea

Monotematico sulle Olive Taggiasche Liguri che hanno ottenuto ufficialmente il marchio IGP dall’Unione Europea. Dibattito con i protagonisti: Luigi D’Eramo sottosegretario Ministero dell’Agricoltura (in collegamento), Marco Lupo capo del Dipartimento della Sovranità Alimentare MASAF (in collegamento), Alessandro Piana, vicepresidente Regione Liguria, Pierluigi Rinaldi, membro del cda del CeRSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola), Carlo Siffredi presidente dell'Associazione trai produttori di Olive taggiasche liguri, Gianni Bottino direttore Basilico Genovese DOP, Stefano Roggerone CIA Liguria, Giovanni Luca Boeri presidente regionale di Coldiretti Liguria.

