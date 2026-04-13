120 anni del sito di Alstom, Bucci: "Dall'industria occupazione, innovazione e futuro per la Liguria"

VADO LIGURE - "Celebrare i 120 anni di Alstom significa ribadire il ruolo strategico dell’industria per la crescita della Liguria e del Paese. Questa è una realtà di eccellenza che genera indotto, occupazione e sviluppo per l’intero territorio. Il lavoro che si svolge ogni giorno in questa fabbrica non riguarda solo l’azienda, ma l’intera comunità: qui si crea valore per il territorio, si sostiene l’occupazione e si costruisce sviluppo. Anche nei momenti più complessi l’azienda ha dimostrato capacità di adattamento e spirito di squadra". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi per i 120 anni dello stabilimento Alstom di Vado Ligure.

"Come Regione - prosegue Bucci - il nostro obiettivo è rendere la Liguria sempre più attrattiva, mettendo le imprese nelle condizioni di crescere. Vogliamo rafforzare la filiera industriale e creare nuove opportunità occupazionali, perché la Liguria ha una lunga tradizione industriale ed è da sempre pioniera nell’innovazione".

"Il traguardo dei 120 anni del sito di Vado Ligure rappresenta una memoria storica importante per lo sviluppo industriale del territorio savonese - commenta l'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa, Paolo Ripamonti - ma anche un punto di partenza per il futuro. Il percorso di rilancio dimostra quanto sia strategico investire nelle aree di crisi complessa. Occasioni come questa sono fondamentali per fare rete e condividere una visione tra istituzioni, impresa e lavoratori. Guardare ai risultati raggiunti significa rafforzare le basi per le sfide che verranno".





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