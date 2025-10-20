Primo Forum 'Lavoro e futuro': l'arte della terra e del mare

Al 1° FORUM LAVORO E FUTURO il PANEL 1 è stato dedicato a L'ARTE DELLA TERRA E DAL MARE

Quale futuro per agricoltura, allevamento e pesca? Una riflessione concreta sulle difficoltà e le opportunità nei settori primari della Liguria. Testimonianze di giovani tornati ai mestieri della terra, il peso della burocrazia e l'importanza dell’innovazione. Interventi di: Alessandro Piana, vicepresidente Regione Liguria, Luca Dalpian presidente Coldiretti Genova, Paolo Corsiglia rappresentante agricoltura Giunta Camera di Commercio di Genova, Osvaldo Geddo membro di Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria in rappresentanza dell’Agricoltura. case history: Davide Delfino, titolare azienda agricola e zootecnica Cogoleto.

