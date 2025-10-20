A Rapallo avviato il primo Forum “Lavoro e Futuro”: istituzioni, imprese e giovani a confronto

Si è aperto oggi, lunedì 20 ottobre, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo il primo Forum “Lavoro e Futuro”, una giornata di confronto su impresa, formazione, innovazione e occupazione. L’iniziativa, promossa da Telenord e TN Events&Media in collaborazione con Regione Liguria, ha riunito istituzioni, imprenditori, startupper, studenti e rappresentanti del mondo del lavoro.

Ad aprire i lavori è stato Massimiliano Monti, editore di Telenord e organizzatore dell’evento, seguito da interventi di rilievo come quelli del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del vicepresidente Alessandro Piana, dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri e della sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci.

Durante il Forum sono previsti otto tavoli tematici: agricoltura, pesca, crisi delle professioni manuali, nuove tecnologie (robotica, AI, agritech), governance del territorio e artigianato. Spazio anche a testimonianze di giovani imprenditori e artigiani, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

Grande attenzione viene rivolta ai giovani, protagonisti in sala con delegazioni di studenti delle scuole medie e superiori, coinvolti attivamente nel dialogo con aziende e istituzioni.

«La Liguria ha bisogno di unire competenze, innovazione e identità locale» – ha sottolineato Piana. Per Monti, «questo Forum è solo l’inizio di un percorso che vuole portare la discussione sui temi del lavoro fuori dagli studi TV e dentro i territori».

L’intento degli organizzatori è trasformare “Lavoro e Futuro” in un appuntamento fisso, capace di stimolare progettualità condivise e di rafforzare il legame tra imprese, scuola e istituzioni, per una Liguria più competitiva e sostenibile.