Attualità

Zoppas (Ice): "Aumentato l'interesse internazionale sul Salone di Genova"

di Gilberto Volpara

Il pordenonese Matteo Zoppas è presidente dell’Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. A Telenord dice: "L'effetto dazi si sente anche su questo settore". 


