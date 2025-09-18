Zoppas (Ice): "Aumentato l'interesse internazionale sul Salone di Genova"
di Gilberto Volpara
Il pordenonese Matteo Zoppas è presidente dell’Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. A Telenord dice: "L'effetto dazi si sente anche su questo settore".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:dazi ice nautico
Condividi:
Altre notizie
Sindaco Salis a Telenord: "Problemi infrastrutturali per il Salone e Genova? No, opportunità"
18/09/2025
di Gilberto Volpara
Il vice ministro Rixi a Telenord: "Settore nautico non può fare la fine dell'automotive"
18/09/2025
di Gilberto Volpara
Salone Nautico, tra lusso e disillusione: la nautica popolare è scomparsa?
18/09/2025
di Carlotta Nicoletti
Formenti, il presidente di Confindustria Nautica: "Genova sia più attraente e raggiungibile"
18/09/2025
di Gilberto Volpara