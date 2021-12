Zignago, Tiziana Menini: "Io fuori dal consiglio comunale perchè no vax"

di Redazione

"il certificato verde secondo me non serve, è un illogico sanitario che lede i miei diritti sanciti dalla costituzione. Dal virus ci si difende facendo una vita sana"

Tiziana Menini, consigliere comunale a Zignago, in provincia di La Spezia, non entra nel consiglio Comunale. perchè No Vax. Intervenuta nel Live di Telenord ha spiegato così la sua poszione. "Non ho potuto partecipare la primo consiglio di insediamento perchè mi è sembrata una limitazione del mio diritto. Il problema è che dovevo esibire il certificato verde che secondo me non serve, non lo ritengo uno strumento di natura sanitaria. E' un illogico sanitario, credo che vada contro i diritti che sono sanciti dalla nostra costituzione. Io ho diritto di partecipare come gli altri. Sono invece favorevole ai tamponi che può dare più certezze anche se farli ogni tre giorni ha un costo che non ritengo di non dover sostenere".

Ma Tiziana Menini non ha voluto fare neppure il tampone. "No per me basterebbe mettere la mascherina e tenere le distanze dalle persone" le sue parole.

Ma come ci si difende dal virus? Tiziana Menini risponde così: "Facendo una vita sano, abitando a Zignano e magari non a Milano ad esempio. E poi ci sono le cure che stanno facendo passi in avanti".