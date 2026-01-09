Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG: un recital tra Chopin e Šostakovic al Carlo Felice

La Giovine Orchestra Genovese apre il 2026 con uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica 2025/26. Lunedì 12 gennaio alle ore 20.30, sul palco del Teatro Carlo Felice, sarà protagonista Yulianna Avdeeva, interprete di riferimento del pianismo contemporaneo, impegnata in un recital interamente dedicato a Fryderyk Chopin e Dmitrij Šostakovic.





Il concerto rappresenta il decimo appuntamento della stagione GOG e segna il primo evento del nuovo anno. Avdeeva si presenta al pubblico genovese come seconda vincitrice del Concorso Chopin inserita nel cartellone 2025/26, dopo il recital di Rafal Blechacz dello scorso novembre, confermando la vocazione della rassegna a valorizzare i massimi interpreti della grande tradizione pianistica internazionale.





Vincitrice della Medaglia d’Oro al Concorso Pianistico Internazionale Chopin 2010, Yulianna Avdeeva si è affermata sulla scena mondiale per il suo temperamento ardente, la solidità tecnica e una musicalità profonda e trascinante. La critica internazionale ne ha elogiato le interpretazioni “spontanee e ricche di colore”, capaci di coniugare forza espressiva e sensibilità poetica. Ospite abituale delle più prestigiose sale europee – dalla Filarmonica di Varsavia al Konzerthaus di Vienna, dall’Elbphilharmonie di Amburgo alla Pierre Boulez Saal di Berlino – Avdeeva ha recentemente debuttato ai Festival di Salisburgo e Gstaad e al Concertgebouw di Amsterdam.





La stagione 2025/26 la vede impegnata in una fitta attività internazionale, tra tournée in Asia, partecipazioni a importanti festival e debutti in sale simbolo come il Musikverein di Vienna e la Philharmonie di Berlino e Colonia. Particolarmente significativo il suo rapporto con l’opera pianistica di Šostakovic, di cui esegue regolarmente l’integrale dei 24 Preludi e Fughe op. 87, ciclo che presenterà anche a Genova in una selezione rappresentativa.





Il programma del recital mette infatti a confronto due capisaldi del repertorio pianistico: una scelta dai Preludi e Fughe op. 87 di Šostakovic e l’esecuzione integrale dei 24 Preludi op. 28 di Chopin. Un dialogo tra epoche e linguaggi diversi, accomunati da rigore formale e intensa carica poetica, che riflette in modo emblematico il profilo artistico di Avdeeva, interprete di rara profondità analitica e controllo espressivo.

