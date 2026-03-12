Genova celebra il Futurismo a Palazzo della Meridiana

Dal 19 marzo al 12 luglio, Palazzo della Meridiana di Genova ospita la mostra “Futurismo”, curata da Simona Bartolena con la collaborazione di Armando Fettolini e promossa dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana – APS. La rassegna si concentra sul secondo Futurismo, approfondendo gli anni Venti e Trenta, periodo in cui il movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti vive una nuova stagione espressiva e comunicativa.

Il percorso espositivo mette in luce la poliedricità del Futurismo, dalle opere pittoriche all’aeropittura, dal cinema alla moda, con un’attenzione speciale alla Liguria, regione fondamentale nello sviluppo del movimento. Grazie alla collaborazione con realtà come la Galleria d’Arte Moderna di Genova, la Wolfsoniana e il Museo Campari, il pubblico potrà ammirare opere celebri accanto a lavori meno noti, in un viaggio tra modernità e innovazione culturale del Novecento.

“La mostra svela aspetti sorprendenti del Futurismo, dalla diffusione capillare alla sua multidisciplinarità, presentando opere rare e inedite che ne testimoniano la forza e l’originalità”, sottolinea Simona Bartolena.

Un’occasione unica per scoprire un Futurismo meno conosciuto, ma sorprendentemente attuale e ancora capace di sorprendere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.