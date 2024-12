Whatsapp, Instagram e Facebook down, Zuckerberg chiede ospitalità a Elon Musk per rassicurare gli utenti

Un blackout globale ha colpito ieri sera Whatsapp, Instagram, Facebook e Threads, lasciando milioni di utenti senza accesso ai servizi dalle 19 circa ora italiana. La situazione si è risolta solo verso le 22, come riportato dal sito downdetector.it.

Whatsapp down – Milioni di utenti in tutto il mondo si sono ritrovati improvvisamente isolati ieri sera, quando le piattaforme gestite dal gruppo Meta hanno subito un’interruzione del servizio. Su X, l'ex Twitter, l’hashtag #whatsappdown ha raggiunto rapidamente la vetta dei trend globali.

Dichiarazioni ufficiali – Il team di Whatsapp ha rassicurato gli utenti con un messaggio postato sul suo profilo ufficiale su X: "Siamo a conoscenza di un problema tecnico, stiamo lavorando affinché le cose tornino alla normalità". Non sono stati forniti dettagli sulle cause del disservizio.

Disservizi tecnologici – Gli episodi di down che colpiscono le piattaforme Meta non sono rari e mettono in evidenza quanto la popolazione sia ormai dipendente da questi strumenti. Ogni interruzione genera un’ondata di disagio e polemiche sui social, dove gli utenti esprimono frustrazione e cercano informazioni.

Impatto sociale – La diffusione di hashtag come #whatsappdown dimostra come questi episodi non siano solo disservizi tecnologici ma veri e propri eventi sociali, in grado di interrompere comunicazioni personali e professionali. La centralità di Meta nel panorama digitale rende queste interruzioni un problema di portata globale.

Tutto a posto - Verso le 22 tutti i servizi risultavano nuovamente attivi