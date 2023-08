Wanda Nara: "Sono molto malata, Icardi ha pensato a smettere con il calcio"

''Le infermiere mi abbracciavano e piangevano. Ho pensato 'sto per morire e non me lo dicono'. Sono ancora sotto shock''. Così Wanda Nara - 36 anni, showgirl argentina, moglie dell'ex Sampdoria Mauro Icardi, dopo essere stata consorte dell'altro ex blucerchiato Maxi Lopez, due figli dall'attuale marito e tre dal primo - all'amico giornalista argentino Ángel de Brito, in una lunga confessione che conferma in parte le indiscrezioni sulle sue preoccupanti condizioni di salute.





"Sono andata nel panico - dice - perché non capivo cosa stesse succedendo. Avevo svolto cinque esami e c'erano dei valori anomali, i medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia"





''Mauro ha pensato di lasciare la sua carriera - è la testimonianza di Wanda Nara raccolta da Ángel de Brito - mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra e i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato''. Pochi giorni fa Wanda, con il marito Mauro, è tornata a Istanbul dove Icardi ha firmato il nuovo contratto con il Galatasaray, club che ha vinto il campionato turco e che lo ha riscattato dal Psg per 10 milioni. Fuori dalla sede della società c'erano molti tifosi e uno striscione ''Get well soon Wanda Nara". La Nara ha scelto di proseguire le cure in Argentina, all'istituto Fundaleu di Buenos Aires.