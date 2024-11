Genova, Grand Prix, l’emozione di Alice D’Amato: “Una prima volta da wow!”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alice D'Amato, oro olimpico a Parigi nella ginnastica, è tornata nella sua Genova, nel nuovo Palasport.

Qual è stata la tua emozione nel tornare sulla trave, ma questa volta nella tua Genova?

"È stata un'emozione fortissima, ma non la mia. Penso che non faccia per me esibirmi in pubblico. Se non faccio il mio esercizio, mi sento un po' a disagio. Però è stata una grande emozione, soprattutto a casa, davanti al nostro pubblico. È stato qualcosa di pazzesco".



Qual è stata la tua impressione del nuovo palazzetto?

"La prima volta che sono entrata in questo palazzetto nuovo è stata stamattina, ed è stato qualcosa di incredibile. Un'emozione "Wow", davvero speciale".



Come consideri il fantastico 2024 della ginnastica, con una doppia impresa incredibile?

"Oggi sono ancora travolta dalle emozioni. Credo che realizzerò veramente tutto questo più avanti, quando avrò avuto il tempo di rifletterci. Adesso, con tutte queste cose che stanno succedendo, sono ancora nel bel mezzo del mio mondo, la ginnastica. Continuerò a fare ginnastica e tra qualche anno forse porterò più avanti questo risultato storico".

Hai ancora voglia di fare ginnastica?

"Sì, c'è ancora una gran voglia di palestra, una grande voglia di tornare a fare grandi risultati con la mia squadra e per me stessa".

Ti piacerebbe tornare a Genova per un altro grande evento?

"Beh, sarebbe una cosa grandissima. Non sono mai state fatte gare a Genova da quando faccio ginnastica, quindi per me sarebbe qualcosa di bellissimo".



Senti il peso di essere un'eroina per migliaia di giovani ginnaste, soprattutto dopo la medaglia d'oro e l'esposizione mediatica che ne è derivata?

"No, io non mi sento un'eroina. Preferisco camminare con i piedi per terra e cercare di trasmettere quello che sento io. Non mi interessa essere un'eroina, mi interessa essere me stessa, per me e per gli altri. Sono felice".