Volksbank finanzia l’acquisto di 6 locomotive Vectron MS per RTC S.p.A. e InRail S.p.A.

Si rafforza la linea transalpina per il traporto merci transfrontaliero con 6 nuove locomotive all’avanguardia, omologate per il traporto ferroviario in 12 Paesi europei, tra cui Italia, Austria e Germania. Le locomotive saranno infatti impiegate attraverso il Passo del Brennero, una delle principali linee ferroviarie per il trasporto merci attraverso le Alpi.Le locomotive hanno una potenza massima di 6,4 megawatt e raggiungono una velocità massima di 160 km/h, con sistemi di sicurezza avanzati.

Questo finanziamento fa parte della strategia di sostenibilità di Volksbank, che sta dando il suo contributo per rendere la mobilità più sostenibile e per promuovere una maggiore efficienza energetica.

“Siamo lieti di poter siglareoggi questo finanziamento che consente a Volkbsank di fornire un ulteriore sostegnoalla mobilitàche rispetta l’ambiente. E’ un investimento di grande valore per il territorio e per il trasporto ferroviario transfrontaliero, che potrà beneficiare di 6 nuove locomotive elettriche, che contribuiranno a spostare parte del traffico merci dalla strada alla ferrovia, con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2.Con questo investimento simbolo di un accordo lungimirante pubblico-privato, Volksbank conferma il proprio ruolo di partner strategico per una mobilità sostenibile e innovativa”, afferma Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

“In un mercato complesso come quello ferroviario, la possibilità di investire in locomotive all’avanguardia e in grado di operatore in molti Paesi europei ci consente di aumentare la nostra capacità operativa, migliorare l’affidabilità del servizio e rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze dei clienti. È un investimento strategico che guarda al lungo termine e rafforza il nostro impegno per un trasporto su rotaia sempre più efficiente, sostenibile e competitivo su scala europea” afferma Martin Ausserdorfer, AD di RTC/InRail.

“Il nostro è un settore ad alta intensità di capitale – aggiungeAstrid Kofler, Presidente di RTC – e poter contare sul supporto di un partner finanziario solido e lungimirante fa la differenza. Ringraziamo Volksbank per aver creduto nel nostro progetto finanziando l’acquisto di queste 6 locomotive Vectron di ultima generazione, un’operazione che ci permette di sostenere la crescita e guardare al futuro con ambizione”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.