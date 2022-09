Vogliono vivere insieme, ma nessuno gli affitta una casa

È una notizia amara questa che arriva da Milano: Paolo e Carlotta vorrebbero vivere insieme, sposarsi ma nessuno gli affitta una casa, perché hanno la sindrome di Down, sindrome che rallenta la loro capacità intellettiva e fisica.

Paolo lavora in un Fast Food, Carlotta in una agenzia per il lavoro, quindi ci sono i soldi per l'affitto. Ma quando i proprietari sentono "sindrome di Down" dicono di no. Il Corriere della Sera ha reso noto il caso, davvero penoso e ingiusto - come dice la mia nipotina Sofi a- e di sicuro adesso un tetto per costruire una nuova famiglia si troverà. Paolo ha 35 anni ,Carlotta 39. Si vedono due volte la settimana,sono fidanzati da 9 mesi. Per il 39esimo compleanno di Carlotta, il suo Paolo le ha regalato i biglietti per un concerto di Laura Pausini.

"Di lei - dice Paolo - amo gli occhi e il suo modo di pensare". Carlotta ricambia con amore: "Io mi sono innamorata del suo sguardo" e scatta subito un tenero abbraccio.

Il nostro augurio è che siano a lungo felici in quella casa che loro giustamente sognano.

Sono come noi, mi ripete Sofia, che cattiveria.