Accademia: il savonese Alessandro Schiesaro nuovo direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa

Alessandro Schiesaro, savonese, è stato eletto direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa per il periodo 2025-2031, succedendo a Luigi Ambrosio. Con 62,55 voti ponderati, pari al 73% dei consensi espressi, Schiesaro ha superato ampiamente il quorum richiesto per la validità dell'elezione. Il latinista savonese, attuale vicedirettore della Scuola, ha presentato un programma incentrato su internazionalizzazione, sviluppo della ricerca e potenziamento della didattica.

Nato a Savona 61 anni fa, Schiesaro ha legato il suo percorso accademico alla Normale di Pisa, dove è stato allievo dal 1982 al 1989, prima nel corso ordinario e poi nel corso di perfezionamento (PhD). La sua carriera si è sviluppata su scala internazionale, con periodi di studio e insegnamento presso prestigiose università come Berkeley, Oxford, Princeton, King's College London e Manchester, dove dal 2016 al 2021 ha ricoperto il ruolo di preside della School of Arts, Languages and Cultures. In Italia, ha insegnato alla Sapienza di Roma e ha diretto la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza.

Tra i suoi incarichi più significativi, Schiesaro ha coordinato dal 2008 al 2015 la Segreteria tecnica per le politiche della ricerca presso il MIUR e ha fatto parte di numerosi organismi internazionali, tra cui il High Level Group on the Modernisation of Higher Education della Commissione Europea e il Comitato nazionale Unesco.

Schiesaro è l'ottavo umanista a ricoprire la direzione della Scuola Normale, un elenco che include figure di spicco come Giovanni Gentile, Luigi Russo e Salvatore Settis. La sua nomina segna una nuova fase per l'istituzione accademica, che si prepara ad affrontare le sfide future sotto la guida di un esperto con profonde radici liguri e una carriera che ha abbracciato i principali centri di ricerca e università del mondo.