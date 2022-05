"Vista in salute", controlli oculistici gratuiti in giro per la Liguria

di Giorgia Fabiocchi

Un percorso diagnostico di 15 minuti, che si snoda all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq attrezzata con dispositivi medici ad alta tecnologia

Al via anche in Liguria la Campagna di Prevenzione itinerante “Vista in Salute” che porterà a Genova, Chiavari e La Spezia un truck hi-tech dove sarà sarà possibile effettuare controlli oculistici gratuiti per le persone over-40. L’iniziativa, promossa da IAPB Italia, permetterà di fare controlli oculistici per l’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico, come il glaucoma, la retinopatia diabetica e la maculopatia.

Un percorso diagnostico di 15 minuti, che si snoda all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq attrezzata con dispositivi medici ad alta tecnologia, tra i quali la tomografia a coerenza ottica (OCT), l’autorefrattometro e il tonometro.

Il truck sarà a Genova il 19-20-21 maggio, a Calata Vignoso – Museo del Mare, a Chiavari il 22-23-24 maggio, in Piazza Nostra Signora dell’Orto, e alla Spezia, il 25-26-27 maggio Piazza Europa. I controlli si potranno effettuare dalle 10 alle 18 e sarà possibile prenotarsi in loco.