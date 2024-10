Virtus Entella, inaugurato a Chiavari il primo asilo sostenuto da un club di calcio: potrà ospitare fino a 60 bambini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato inaugurato questa mattina a Chiavari l’asilo nido “I Diavoletti”, il primo in Italia sostenuto da un club di calcio. L’ iniziativa vede la collaborazione tra la Virtus Entella - squadra che milita nel campionato di Serie C - e Hakuna Matata, realtà con esperienza decennale nell’erogazione di servizi per l’infanzia.

L’idea è semplice ma ambiziosa: aumentare l’offerta in un territorio caratterizzato da una cronicizzata scarsità di posti negli asili nido, una tendenza nazionale ma ancor di più ligure e del Tigullio. Un problema per molte famiglie, comprese quelle dei dipendenti del club biancoceleste.

“Abbiamo cercato una soluzione di sistema che fosse utile alla città di Chiavari” - spiega il presidente dell’Entella Antonio Gozzi - “ è un’iniziativa pensata e realizzata nel solco di quel modello di unione tra il club e il territorio che abbiamo sempre sostenuto e portato avanti in questi anni”.

L’Entella, con l’aiuto della FIGC, Sport e Salute e delle aziende partner, ha finanziato i lavori di ristrutturazione del plesso e sosterrà le spese di affitto e utenze per i prossimi anni. “Si tratta di uno sforzo economico significativo per la nostra società, ma crediamo fortemente nell’impatto positivo di questo progetto. Più posti nido si traducono non solo in un sostegno concreto alle famiglie e alla natalità, ma rappresentano una leva positiva per attrarre e mantenere nel Tigullio le giovani coppie”.

Il nido, aperto a tutti, può ospitare 40 bambini, con la possibilità di incrementare il numero sino a 60 nei prossimi anni. Il club e i main sponsor manterranno la prelazione su un numero limitato di posti a pagamento destinati ai loro dipendenti.

L’asilo nido “I Diavoletti” adotta un nuovo approccio alla super infanzia che valorizza lo sport e la salute nel processo di avviamento alla vita.

Grazie al prezioso contributo della FIGC, che ha creduto sin da subito nell’iniziativa, è stata realizzata una sala dedicata alla psicomotricità con percorsi studiati da un’educatrice laureata in Scienze Motorie e Sportive per migliorare gli schemi motori di base nei bambini tra i 3 e i 36 mesi, inoltre, nell’ideazione del menù, verrà coinvolto un nutrizionista pediatrico.

Ai bambini iscritti verrà consegnato un kit di benvenuto con una maglia biancoceleste e altro materiale brandizzato del club, con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dell'Entella, creando fin da subito un legame affettivo con la squadra della loro città.

Eleonora Marrè, educatrice e socia Hakuna Matata: “L’idea è nata da una chiacchierata con il management dell’Entella che cercava una soluzione per i figli dei suoi dipendenti che potesse però anche rispondere alla richiesta di posti nido sul territorio. Grazie al sostegno del club e dei suoi partner siamo riusciti a raddoppiare i posti del nostro nido. Siamo alle battute finali dell’iter autorizzativo e nelle prossime settimane potremo finalmente partire con questo entusiasmante progetto”.

“La presenza di Gravina all’inaugurazione è per noi motivo di orgoglio e dimostra la validità dell’idea, sostenuta con forza anche dal presidente della Lega Pro Matteo Marani. Siamo orgogliosi di questo progetto ambizioso e all’avanguardia che tiene insieme tutti i nostri valori: sport, formazione e sociale” - conclude Gozzi. “Dopo aver aiutato l’Asilo della Torre, che sembrava destinato alla chiusura, confermiamo il nostro impegno nel sostenere le strutture dedicate all’infanzia. Siamo stati i primi, ma speriamo di non essere gli unici. L’Entella, ancora una volta, vuole essere més que un club”.

Partner istituzionali del progetto sono FIGC e Sport e Salute. Le aziende partner Arinox, Spiga Nord, Gulliver e Hi-Lex. I partner tecnici Adidas, Legnopro, Ligurgraf, Fiumanò Costruzioni, Superbebè e Vivai Devoto.

All'inaugurazione era presente Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Si tratta di un progetto straordinario sotto il profilo sociale. La Virtus Entella e il presidente Gozzi hanno dimostrato ancora una volta la loro lungimiranza. Il calcio è migliore di come a volte lo si racconta e rappresenta, questa iniziativa ne è un esempio tangibile. Siamo felici di aver supportato questo progetto, ci auguriamo che questo modello possa ispirare altre realtà del mondo del calcio.”

Presente anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani: “Siamo orgogliosi che il primo club d’Italia che sosterrà un asilo nido sia un club di Lega Pro. Si tratta di una società seria, gestita da un imprenditore illuminato che sta facendo tantissimo per la squadra e per la città di Chiavari. L’Entella da sempre è attenta al territorio e questo progetto è la testimonianza di quanto il calcio possa essere uno strumento importante anche per le famiglie.”

ARINOX

Massimiliano Sacco: "Diventare genitori è un'esperienza straordinaria, ma anche impegnativa. Con il nostro aiuto ai “Diavoletti” vogliamo fare la nostra parte per sostenere le mamme e i papà, offrendo loro la possibilità di seguire la famiglia senza dover rinunciare alla carriera. Un ambiente di lavoro inclusivo e supportivo è fondamentale per il benessere non solo dei nostri dipendenti, ma anche delle future generazioni.”

SPIGA NORD

Filippo Attanasio: “Spiga Nord è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione attiva al progetto di inaugurazione di un nuovo asilo nido a Chiavari. Questo importante progetto, promosso dall’Entella, in collaborazione con diverse realtà locali, rappresenta un passo avanti significativo per il sostegno delle famiglie del territorio e per la promozione di un’educazione infantile di qualità. L’asilo nido è stato concepito per rispondere alle esigenze delle famiglie in cerca di un ambiente sicuro, stimolante e a misura di bambino. Spiga Nord ha deciso di supportare questo progetto con una donazione significativa che contribuirà all’allestimento degli spazi dedicati alle attività educative e ricreative. L’azienda, da sempre attenta alla sostenibilità e all’impegno sociale, ritiene che investire nel futuro delle nuove generazioni sia una priorità”.

GULLIVER

Gilberto Maioli: “La nostra catena di supermercati lavora ogni giorno per cercare di essere vicina al territorio e alle sue famiglie. Abbiamo scelto immediatamente di sostenere questo progetto che ha un fortissimo impatto sociale. La nostra azienda è molto sensibile alle necessità delle famiglie e pensiamo che questo asilo possa essere una grande opportunità sia per i genitori del tigullio, che, in prospettiva futura, per le famiglie dei nostri dipendenti “.

HI-LEX

Paolo Pajardi: “I servizi alle famiglie sono fondamentali per rendere il territorio attrattivo per i giovani, con ricadute positive anche per la competitività delle aziende. Inoltre, l’aumento dell’offerta di asili nido e dell’infanzia, è una di quelle azioni concrete per aumentare la partecipazione femminile al mondo del lavoro, considerando che le donne, anche a causa di fattori culturali, si fanno spesso carico dei figli. Sostenere la creazione di un asilo nido nella regione più anziana d’Europa è un segnale importante e coraggioso, per questo Hi-Lex Italy ha voluto dare il suo contributo “.

LEGNOPRO

Lorenzo Sanguineti: “Non appena si è presentata la possibilità di essere partner di questo progetto non ci abbiamo pensato due volte. La nostra azienda è da sempre molto attenta alle necessità delle famiglie del territorio. Progetti del genere, che nascono con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie, vanno aiutati. Chiaramente, per noi, il fatto che ci fosse l’Entella è sinonimo di garanzia. Sosteniamo il club da tanti anni e sarà un grande piacere poter scendere in campo insieme ai biancocelesti anche in questa bellissima avventura “.

LIGURGRAF

Alessandro Dario: “Siamo legati all’Entella da un rapporto di amicizia e collaborazione molto forte. Appena siamo venuti a conoscenza di questo bellissimo progetto abbiamo cercato di fare la nostra parte. Oggi parte una nuova avventura dal forte impatto sociale e molto utile per il nostro territorio, è per noi un orgoglio poter essere d’aiuto e dare un contributo attivo alla causa “.

FIUMANÒ COSTRUZIONI

Salvatore Fiumanò: “È un grande orgoglio essere scesi in campo al fianco dell’Entella anche in questo progetto. Ancora una volta il club biancoceleste si distingue per valori e attaccamento alla città di Chiavari. Dal canto nostro abbiamo cercato di fare la nostra parte, per contribuire a creare un ambiente che possa essere il più accogliente possibile per i piccoli bimbi che frequenteranno l’asilo”.

SUPERBEBÈ

Mauro Lavezzo: "Appena c’è stato proposto questo progetto abbiamo accettato con entusiasmo. Si tratta di un’iniziativa che offrirà un servizio molto richiesto dal territorio e crediamo che unendo le forze si possa contribuire a migliorare la qualità di vita dei genitori e dei propri bimbi “.

VIVAI DEVOTO

Marco Devoto: “Siamo davvero felici di poter essere partner di questo bellissimo progetto. Il rapporto della nostra azienda con l’Entella ha radici profonde e per noi è un piacere sostenere il club in questa nuova avventura. Siamo felici anche di poter colorare con le nostre piante l’area verde dell’asilo, sperando che possa diventare un luogo di svago dove i piccoli bambini possano vivere delle bellissime giornate “.