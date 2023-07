Virtus Entella, Gozzi: "Inaccettabile il nuovo bando per lo stadio Comunale"

"Anche il secondo bando per la gestione dello stadio Comunale è inaccettabile. Prevede introiti irrealizzabili, inseriti solo per giustificare la richiesta di un canone da parte nostra. È un atteggiamento discriminatorio di un' amministrazione comunale che vuole colpire me attraverso la Virtus Entella solo perché non sono un suo estimatore. E quando ci sono atteggiamenti discriminatori da semplice cittadino non lo accetto e non mi piego".

Antonio Gozzi, presidente del club chiavarese alza i toni e chiarisce i motivi che hanno spinto la società biancoceleste a ricorrere al Tar per chiedere l'annullamento della gara d'affidamento della gestione dello stadio Comunale di Chiavari indetta dal Comune. Secondo il presidente Gozzi "concepire l'assegnazione per un impianto sportivo con una gara d'appalto è sbagliata. Non chiedo di avere lo stesso trattamento di altre realtà come Lavagna, Sestri Levante e Spezia dove le amministrazioni danno anche dei contributi per gestire gli impianti, ma chiedo almeno un trattamento corretto visto che sul Comunale abbiamo, tra l'altro, già investito quasi sei milioni di euro negli ultimi dodici mesi tra investimenti e costi di gestione".

L'Entella, nel caso in cui non ottenesse la gestione, continuerà a giocare al Comunale affittando l'impianto in occasione di ogni gara e lo stesso avverrà per gli allenamenti che si svolgeranno in parte anche a Leivi sul campo in erba naturale. Nei prossimi giorni il tribunale amministrativo si pronuncerà in merito alla sospensiva del provvedimento.