Violenza sugli autobus e spreco di risorse, sindacato Ugl a Telenord: "A Campi inutilizzati 40 mezzi nuovi di zecca"
di F.S.
40 filobus nuovi di zecca ma mai utilizzati, già inaugurati nell'ottobre del 2024 per andare a sostituire quei mezzi pubblici ormai datati ma ad oggi mai adoperati.
E' il dato sottolineato durante l'approfondimento di Telenord 'Live Liguria' da Roberto Piccardo, segretario provinciale del sindacato confederale Ugl Fna: "Due mesi dopo l'inaugurazione sarebbero dovuti entrare in servizio, ad oggi invece questi autobus rimangono fermi a Campi, inspiegabilmente"
Mezzi che potrebbero sanare in parte il fabbisogno di autobus giornalieri impiegati a Genova, ma da quanto emerge, questi mezzi attualmente non sarebbero omologati per poter viaggiare in strada.
click al video per l'intervista completa
