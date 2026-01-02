Violenza nelle carceri, cresce l'allarme: la denuncia di Fabio Pagani, segretario Uilpa

Un’emergenza sempre più grave nelle carceri italiane: aumentano le aggressioni ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, con numeri che destano forte preoccupazione. A parlarne ai microfoni di Telenord è Fabio Pagani, segretario generale della Uilpa, che denuncia una situazione ormai fuori controllo, tra carenza di organico, sovraffollamento e condizioni di lavoro sempre più difficili. Un quadro allarmante che riporta al centro del dibattito la sicurezza degli operatori e la necessità di interventi urgenti da parte delle istituzioni.

